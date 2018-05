Waarom de REACH-deadline van 31 mei mijlpaal is voor de veiligheid van mens en milieu

Volgens het parket van Oost-Vlaanderen is de baby die vrijdag stierf in een crèche in Aalst een natuurlijke dood gestorven. Dat staat in het verslag van de wetsdokter. Het jongetje werd plots erg ziek in dit kinderdagverblijf waar hij ’s ochtends door zijn ouders was afgezet. Een ambulance en een MUG kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. De precieze doodsoorzaak is nog altijd niet bekend. Op het lichaampje werden in elk geval geen uiterlijke kenmerken gevonden die kunnen wijzen op geweld. Het betrokken kinderdagverblijf blijft twee weken gesloten. Volgens het stadsbestuur en Kind & Gezin heeft het een goede reputatie.