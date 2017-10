Human Interest Waanzinnig Halloweenhuis in Sint-Niklaas

Het werd dit weekend al uitbundig gevierd maar eigenlijk is het pas morgen Halloween. In Sint-Niklaas is er een huis waar het zelfs al 3 weken Halloween is. Rita nodigt al vijf jaar mensen uit in haar Halloweenhuis. En dat haar huis Halloween ademt, is een understatement.