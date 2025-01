Waakzaamheid bij hoge waterpeilen in Denderstreek, vannacht opnieuw regen voorspeld

Vannacht trekt er opnieuw een regenzone over ons land, en dat is geen goed nieuws voor de hoge waterpeilen in onze regio. Waakzaamheid is geboden, zegt de Vlaamse Milieumaatschappij. Vooral de Dender staat op sommige plaatsen gezwollen. In Overboelare is het debiet gestabiliseerd intussen. Het kan nog lichtjes stijgen door de regen die komt, maar de alarmpeilen zullen wellicht niet overschreden worden. In Ninove is de brug preventief omhoog gezet, en werden er gisteren enkele straten afgesloten. De bodem is er verzadigd, waardoor de waakdrempels in zicht komen. Op verschillende plekken liggen zandzakjes klaar, zoals hier in Erpe-Mere. Daar is het waterpeil de voorbije uren wel weer gezakt.