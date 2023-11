Waaauw ... het parcours van de wereldbekermanche veldrijden in Grembergen vanuit de lucht

In Grembergen tellen ze af naar zondag. Want dan vindt er de derde manche van de wereldbeker veldrijden plaats. En het zal een fabelachtige cross worden. Dat denken we toch na het zien van dit filmpje dat de organisatie liet maken. De wereldtop van het veldrijden krijgt een spectaculair parcours voorgeschoteld. Een kasseistrook van 60 meter, een heuvelzone, en een wasbord. Deze ingrediënten zorgen voor een uniek karakter. Maar er zal niet alleen geploeterd worden. Ook de feesttent is klaar om duizenden bezoekers te ontvangen. De hele dag door is er ambiance en zijn er optredens, met onder meer Yves Segers en Michel Van den Brande.