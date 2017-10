VZW Supporters Eendracht Aalst stopt er mee

Asterix AVO Beveren heeft gisteravond de heenwedstrijd van de tweede ronde van de Champions League verloren. Tegen het Nederlandse Sliedrecht Sport ging het nipt onderuit met 3-2, nadat het eerst 2-0 in het krijt stond. Setstanden waren 25-19, 252-25, 24-26, 23-25, en 15-13. De terugwedstrijd wordt nu zaterdag gespeeld om half 8, in de Edugo Arena in Gent. Als Asterix Avo wint met 3-0 of 3-1 is het geplaatst voor de volgende ronde. Wordt het 3-2, dan moet er een golden set gespeeld worden. Als Asterix verliest, dan is het uitgeschakeld.