Een vraag die heel wat mensen nu bezig houdt: wat gaan we allemaal doen deze kerstvakantie? Een gezin uit Aalst heeft er al een antwoord op. Het had van Sinterklaas een puzzel gekregen. Niet zomaar een puzzel, wel een exemplaar dat in in heel wat kamers niet eens binnen geraakt. Als de puzzel af is, dan is hij maar liefst 7 en een halve meter op anderhalve meter groot.