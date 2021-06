Vzw BiJeVa deelt splinternieuwe fietsen uit aan kinderen die opgroeien in kansarmoede

Bij onze zuiderburen is dit weekend de Tour de France begonnen, maar bij ons doet Anny De Windt van vzw Bijeva een ronde door de provincie. Ze wil 100 fietsen uitdelen aan kinderen in moeilijkheden. Een fiets is belangrijk in de strijd tegen armoede, zegt ze, want die geeft de kinderen ruimte en de mogelijkheid om zich kosteloos te verplaatsen. Haar actie 'Social Bikes' wordt trouwens gesteund door de organisatie van de Ronde Van Frankrijk, en door Patrick Lefevere, wielermanager van Deceuninck Quick-Step.