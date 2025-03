VW Hamme wint carnavalswedstrijd en blijft strijden voor titel: "Feestend de nacht in"

In derde nationale A zit Vigor Wuitens Hamme in een felle titelstrijd verwikkeld met Mandel United. De Wuitens moesten gisteren aan de bak tegen Blankenberge, de nummer 8 in de stand. Zo'n 8.00 toeschouwers zakten af naar het gemeentelijk sportstadion voor de jaarlijkse carnavalsmatch. En zij gingen al vierend de nacht in.