De sport dan. Te beginnen met voetbal. Beverenaar David Penneman heeft zich vanmiddag met de jonge Rode Duivels onder 17 jaar niet kunnen plaatsen voor de finale van het EK in Engeland. Penneman is hulptrainer en zag dus vanuit de dug-out hoe Italië met 2-1 te sterk was. Op het half uur komen de Italianen verdiend op voorsprong. Gyuabuaa (GIE-JA-BOE-JA) tikt aan de tweede paal binnen. Kort voor het uur rondt Brent Vertessen voor België een snelle tegenaanval af met een proper gekruist schot. Maar uiteindelijk is het dus Italië dat wint. Het stoot door naar de finale door deze wereldgoal. Italië neemt het in de finale op tegen Nederland of thuisland Engeland. Penneman & co kunnen met opgeheven hoofd terug naar België reizen.