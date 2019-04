VW Hamme neemt afscheid van Frank Magerman

Het bestuur van Vigor Wuitens Hamme heeft beslist om de samenwerking met trainer Frank Magerman met onmiddellijke ingang stop te zetten. Wie Magerman voor de resterende 3 competitiewedstrijden opvolgt is nog niet bekend. Magerman leidde dinsdagavond nog de training maar kreeg woensdag zijn ontslag te horen. Voor de donderdagavondtraining zal er dus een nieuwe oefenmeester tussen de lijnen staan. Magerman was aan zijn eerste seizoen bezig bij Hamme maar hij had enkele weken al laten weten dat hij volgend seizoen bij Berchem aan de slag zou gaan. De recente 1 op 12 en het steeds grotere wordende degradatiegevaar deden het bestuur echter besluiten om al voordien in te grijpen. Hamme speelt zaterdagavond een uitgestelde wedstrijd op eigen veld tegen Vosselaar. Nadien volgt nog een verplaatsing naar Bocholt en de slotwedstrijd op eigen terrein tegen City Pirates.