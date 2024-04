VW Hamme laat het liggen op Sint-Denijs-Sport en dreigt titel te mislopen

Ook Hamme kon vandaag kampioen spelen, in derde nationale A, op het veld van Sint-Denijs-Sport. Maar dat is niet gelukt. Om één speeldag voor het einde al zeker te zijn van de titel, moest er vanmiddag gewonnen worden. En concurrent Westhoek moest punten laten liggen. Maar de Wuitens bleven steken op een 0-0 gelijkspel, terwijl Westhoek wel won. Hamme is de betere ploeg in Sint-Denijs en voetbalt ook de beste kansen bijeen. Maar scoren lukt niet. Diep in de tweede helft ontsnapt Hamme zelfs aan een onverdiende nederlaag. De bal spat uiteen op de paal. De zowat 200 meegereisde supporters hoopten op vuurwerk, maar gaan ontgoocheld terug naar Hamme. Volgende week wacht een herkansing in eigen huis. Maar de Wuitens hebben het kampioenschap nu niet meer in eigen handen. Met hetzelfde puntentotaal staan ze nu tweede en moeten ze de koppositie laten aan Westhoek.