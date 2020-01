Terwijl het in de supermarkten over de koppen lopen was, zien heel wat vuurwerkverkopers zwarte sneeuw. Het algemeen vuurwerkverbod, opgelegd door de Vlaamse overheid, komt hard aan. Normaal gezien is de jaarwisseling een drukke periode voor hen, maar dit jaar verloop alles een pak rustiger. Een vuurwerkhandelaar in Geraardsbergen spreekt van de helft minder omzet.