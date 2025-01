Vuurwerk nu overal verboden door rukwinden: "Een warme oproep om het vuurwerk te laten voor wat het is"

Op veel plaatsen worden de vuurwerkshows afgelast, door de voorspelde rukwinden. Ook in Laarne, Wetteren en Wichelen is vuurwerk afsteken nu verboden. Het was er nochtans toegestaan, één uur lang. Maar de burgemeesters van de drie gemeenten willen geen risico's nemen. Ook de brandweer raadt aan om geen vuurwerk af te steken. In zone Waasland houden vannacht toch twaalf brandweermannen zich klaar.