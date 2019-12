Vuurwerk: In Dendermonde mag het niet, bij de buren in Hamme wel

En hoe zit het nu eigenlijk met vuurwerk afsteken op oudejaarsavond? Het is in principe in Vlaanderen nergens toegestaan. Al kunnen steden en gemeenten wel op eigen houtje beslissen om van deze Vlaamse regelgeving af te wijken. Die beslissing ligt bij de burgemeester. Zo besliste Herman Vijt dat het in Hamme tussen elf uur 's avonds en 1 uur 's nachts wel kan. In buurgemeente Dendermonde geldt dan wel weer het totale verbod.