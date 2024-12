Wie op oudjaar legaal vuurwerk wil afsteken, die moet in Wetteren, Wichelen of Laarne zijn. Op elke andere plek in onze regio is het verboden. De provincie Oost-Vlaanderen schrijft dit jaar geen algemeen verbod uit op het afsteken van vuurwerk in de provincie. Dat betekent dat elke stad of gemeente op daarover zelf regels kan opleggen. Maar bijna overal geldt een verbod.