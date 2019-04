Vuurpijlen Eendracht Aalst zorgen mogelijk nog voor geldboete en match(en) achter gesloten deuren

Vreugde en verdriet liggen dicht bij elkaar in de sport, en gelukkig voor Asterix Avo Beveren was het een topavond want het team is opnieuw kampioen van België geworden in het vrouwenvolleybal. Na een moeilijk seizoen raasde Asterix door de playoff-finale. Gisteren wonnen de dames van coach Gert Vande Broek met 1-3 op het veld van Hermes Oostende, goed voor de derde zege op rij in die finale. Voor Asterix Avo is het al de 13de titel in 25 jaar. Een gemiddelde waar de afscheidnemende coach heel trots op is.