Nieuws Vuilnis in Berlare, Lebbeke en Laarne blijft staan door nationale betoging

De nationale betoging van de zorgsector, vandaag in Brussel, heeft ervoor gezorgd dat heel wat vuilnis niet is opgehaald. Omdat een 20-tal ophalers en chauffeurs niet aanwezig waren op hun werk bij intercommunale Verko is niet al het afval in de gemeenten Berlare, Laarne, Lebbeke en Melle ingezameld. In Laarne gaat het om GFT, in Lebbeke om PMD en in Melle en Berlare gaat het om restafval.