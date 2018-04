Het Denderleeuwse familiebedrijf HD Ledshine heeft het grootste mobiele scherm ter wereld voorgesteld. Het gaat om een videoscherm van maar liefst 144 vierkante meter groot; 16 meter breed en 9 meter hoog. De hele mobiele installatie draait volledig om zijn as en is opgesteld in minder dan 1 uur. Vorige week is het scherm, dat de naam Black Pearl mee krijgt, gelanceerd op de vakbeurs in Frankfurt. De huurprijs bedraagt 20.000 euro per dag. Deze zomer gebruikt de stad Antwerpen het scherm om alle wedstrijden van de Rode Duivels, tijdens het WK voetbal, en de finale uit te zenden. HD Ledshine krijgt nu ook wereldwijd de vraag om de Black Pearl in te zetten.