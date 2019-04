VTS BSO/TSO Sint-Niklaas wordt WeTech

De staking in het onderwijs is dus een succes te noemen, en dat was een probleem voor heel wat ouders, die andere oplossingen moesten zoeken voor hun schoolgaande kinderen. Een basisschool in Stekene vond daar een oplossing voor door de leerlingen zelf les te laten geven. In Sint-Niklaas vatten de leerkrachten dan weer post voor de gesloten schoolpoort, in principe vastbesloten om niemand door te laten. En gesloten of niet, de frustratie zit in elke school even hoog.