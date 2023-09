Het Kasteel van Moerzeke, in Hamme, staat binnenkort mogelijk te koop. Dat meldt Het Nieuwsblad. Het landgoed is sinds 2001 eigendom van de Broeders Van Liefde. Die hebben er al die jaren een vormings- en bezinningscentrum in ondergebracht. Maar die opleidingen worden hier nu afgebouwd. Bedoeling is om nieuwe broeders op te leiden in hun thuisland. Dat wilt zeggen dat er zowel in Afrika als in Azië nieuwe opleidingscentra zullen worden uitgebouwd. De oorsprong van het kasteel dateert van de dertiende eeuw. Het gebouw staat ook bekend als kasteel Nieulant, naar de familie die er van begin 19de eeuw tot in de 20ste eeuw eigenaar van was. De Broeders Van Liefde bekijken nu nog alle mogelijkheden om het kasteel een andere bestemming te kunnen geven.