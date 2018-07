Vrouwenlichaam gevonden in fontein in citadelpark Gent

In het Citadelpark in Gent is vanmorgen een lichaam aangetroffen in een fontein. Een deel van het park is daarom afgezet voor verder onderzoek. Het slachtoffer is een vrouw. Het parket van Oost-Vlaanderen heeft het labo, het afstappingsteam en een wetsdokter ter plaatse gestuurd. Het onderzoek moet nu uitmaken of het om een verdacht overlijden gaat. In Gent zijn momenteel de Gentse Feesten volop aan de gang. Maar of het overlijden daarmee verband houdt, is nog niet duidelijk.