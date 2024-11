Vrouwenbewegingen roepen op tot 'permanente actie' tegen geweld op vrouwen

Elk jaar doen in ons land 80 000 mensen aangifte van geweld tegen vrouwen. En het voorbije jaar zijn er maar liefst twintig vrouwen gestorven na partnergeweld, recent ook nog in Zwijndrecht. Op deze internationale dag tegen geweld op vrouwen benadrukken verschillende organisaties de blijvende noodzaak om dat probleem aan te pakken. Ook in Waasland Shopping in Sint-Niklaas doen ze dat. Daar brengen ze het nummer 1712 onder de aandacht, de hulplijn die je kan bellen als je slachtoffer bent.