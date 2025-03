Vrouwenbeweging Collecti.e.f 8 maars voert actie in Sint-Niklaas: "Het federale regeerakkoord treft vrouwen en dat prikt, zoals de cactussen in de Arizonawoestijn"

In Sint-Niklaas heeft de vrouwenbeweging Collecti.e.f 8 maars vandaag op de donderdagse markt cactussen uitgedeeld aan vrouwen. Dat naar aanleiding van de Internationale dag voor Vrouwenrechten, deze zaterdag. Ze gaan niet akkoord met de maatregelen van de nieuwe Arizona-regering. Want die treft volgens hen vooral vrouwen. Zo is het, volgens het collectief, nog moeilijker om een voltijdse job te vinden voor vrouwen. En is er een resem aan fiscale maatregelen die vooral vrouwen treft. Om meer bewustzijn hierrond te creëren, krijgen vrouwen deze voormiddag dus een cactus en een woordje uitleg.