Het is vandaag Equal Pay Day. Dat is de dag waarop vrouwen evenveel hebben verdiend als mannen, vorig jaar. Vrouwen moeten dus gemiddeld meer dan tachtig dagen langer werken dan mannen voor hetzelfde loon. Die loonkloof is in ons land nog altijd veel te groot, vinden ook het ABVV en Vooruit. De vakbond en de partij hebben daarom vanmiddag samen actie gevoerd in het centrum van Aalst.