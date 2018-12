Vrouw zwaargewond na botsing in Stekene

Door de vakbondsacties was ook het bus-en tramverkeer de hele dag verstoord. In onze streek ondervonden vooral de stadslijnen in Aalst grote hinder. Op lijn 1 rijdt 70% van de bussen uit. Lijnen 2, 3 en 4 rijden helemaal niet. In Sint-Niklaas wordt op 50% van de stadslijnen gereden. Ook op de streeklijnen is er grote hinder. In de Denderstreek is zowat 3 op de 4 bussen uitgereden. In het Waasland iets meer dan de helft. ook in het Gentse hebt u zowat 1 kans op de 2 dat uw bus rijdt. Voor een laatste stand van zaken kunnen reizigers terecht op de website van De Lijn.