Vrouw zwaargewond na aanrijding op kruispunt in Sinaai

Zaterdag net voor de middag is in Sinaai bij Sint-Niklaas een vrouw zwaargewond geraakt bij een aanrijding. Een dame kwam met de auto uit de Hellestraat het kruispunt opgereden en merkte een voertuig dat op de Hulstbaan reed te laat op. Haar wagen wordt zwaar in deflank aangereden waardoor het voertuig een tiental meters wordt weggeslingerd. De auto komt tegen een gevel tot stilstand en de bestuurster zit gekneld. Ze moet door de brandweer worden bevrijd en ze is zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. In de andere auto zaten drie mensen. Zij raakten alle drie gewond.