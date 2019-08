Vrouw zwaargewond bij verkeersongeval in Meerbeke

Vanmorgen om 5u is de fietsersbrug over de expresweg E34 officieel geopend. Het gaat om een tijdelijke brug, ter hoogte van de afrit Waaslandhaven-Oost, op de grens tussen Melsele en Zwijndrecht. De eerste fietsers werden getrakteerd op een goodie bag. Met daarin enkele fiets-gadgets en een fiets-kaartje met aanbevolen routes, voor wie tijdens de Oosterweelwerken vlot van en naar de Waaslandhaven wil fietsen. De fietsbrug is er tijdelijk om het woon-werkverkeer per fiets tijdens de Oosterweelwerken makkelijker te maken, en ze is de voorloper van de definitieve versie die is voorzien in de Oosterweelverbinding. Onder de Canadastraat is er dan trouwens in de richting van de Waaslandhaven ook nog een fietstunnel voorzien.