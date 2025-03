Vrouw wandelt met buggy over sporen in station: Infrabel verspreidt hallucinante beelden

Spoorwegbeheerder Infrabel heeft vandaag hallucinante beelden verspreid van de veiligheidscamera’s aan het station van Sint-Niklaas. Op die beelden zien we hoe een vrouw met een buggy met daarin twee kleine kinderen drie sporen oversteekt. Tijdens het oversteken verliest ze verschillende spullen en om die op te rapen, laat ze zelfs even de buggy achter. Midden op een spoor. Levensgevaarlijk zegt infrabel. Vooral omdat er even verderop een veilige oversteekplaats is. Jaarlijks komen zes mensen om het leven omdat ze spoorlopen. Infrabel vraagt nog maar eens om niet over de sporen te lopen. En wie spoorlopers ziet: belt best onmiddellijk het noodnummer 1711. Zo kunnen aankomende treinen verwittigd worden en mensenlevens gered worden.