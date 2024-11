In de Jacomo Antonio Carennalaan in Zwijndrecht is deze ochtend een vrouw levenloos aangetroffen op de oprit van haar woning. De vrouw werd gevonden met zware letsels aan het hoofd. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar er kon geen hulp meer baten. Het parket van Antwerpen bevestigt dat het om gewelddadige feiten gaat en is een moordonderzoek gestart. (later meer)