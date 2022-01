Vrouw van zebrapad gereden in Temse, dader nog voortvluchtig

In Gent hebben Matthias Diependaele en Evelien De Both zonet bij de provinciegouverneur Carina Van Cauter de eed afgelegd, als respectievelijk titelvoerend en waarnemend burgemeester van Zottegem. Voor Matthias Diependaele is het als Vlaams minister wettelijk onmogelijk om de taak als burgemeester op te nemen. Hij blijft wel gemeenteraadslid. Evelien De Both heeft op 1 januari de sjerp overgenomen van Jenne De Potter, die de voorbije 3 jaar burgemeester was van Zottegem. De eedaflegging vindt plaats in de ambtswoning van de gouverneur. Evelien De Both is nu de eerste vrouwelijke burgemeester van de stad Zottegem. In het schepencollege wordt zij opgevolgd door partijgenoot Peter Lagaert.