Vrouw van zaakvoerder eerder al veroordeeld voor oplichting, samen met haar moeder lichtte ze 155 mensen op voor 1 miljoen euro

Ja, ondertussen heeft ook het parket van Oost-Vlaanderen een onderzoek geopend naar het bouwbedrijf. Dat bevestigt het parket aan onze redactie. De partner van de zaakvoerder is geen onbesproken blad. De vrouw is vier jaar geleden al eens veroordeeld tot twee jaar cel. Samen met haar moeder had ze 155 slachtoffers opgelicht, voor in totaal 1 miljoen euro. Met hun immokantoor strijkten ze grote voorschotten op, die ze gewoon in eigen zak stopten. Wij gingen vandaag langs bij twee vestigingen van de bouwgroep. En wat blijkt: één pand staat leeg, het andere is alweer verhuurd aan een ander bedrijf.