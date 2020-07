vrouw van 89 niet langer welkom bij kapster

X En dan terug naar Kruibeke. Daar is een vrouw van 89 is niet meer welkom bij haar vaste kapper. De zoon van de bejaarde dame had namelijk de politie op het kapsalon afgestuurd, omdat de zaak niet in orde zou zijn geweest met de coronaregels. Dat is in verkeerde aarde gevallen bij de kapster, die de tachtiger nu liever niet meer over de vloer ziet komen. Psychologen zeggen dat dit soort spanningen nog meer zullen voorkomen, als de pandemie blijft voortduren.