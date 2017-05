Mobiliteit en Verkeer Vrouw van 80 wordt onwel en crasht zwaar in Denderleeuw

Op de Steenweg in Denderleeuw is een vrouw van 80 jaar ernstig gewond geraakt nadat ze met haar auto over de kop is gegaan. Het ongeval gebeurde deze middag om half twaalf in een flauwe bocht. Vermoedelijk is de vrouw onwel geworden, en heeft ze zo de controle over haar stuur verloren. Ze vloog met haar auto tegen een paar betonblokken en ging dan over de kop. De vrouw moest uit het wrak bevrijd worden door de brandweer.