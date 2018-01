Vrouw van 72 komt om bij brand in Hamme

Ook in cafe Valentino, aan de Els-straat in Zele, is vanmorgen brand ontdekt. Het was een voorbijganger die rook vanonder de dakpannen zag komen en de hulpdiensten verwittigde. De brand was ontstaan in de buurt van de toog van het cafe. Maar het vuur is klaarblijkelijk uit zichzelf opnieuw gedoofd door zuurstoftekort. Toch is er heel veel schade aan de zaak. De oorzaak blijkt een kortsluiting te zijn. De eigenaars waren op het ogenblik van de brand niet in het gebouw.