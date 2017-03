Het aantal verkeersdoden in onze provincie is vorig jaar gedaald. In 2016 stierven 65 mensen in het verkeer. Twee jaar geleden waren dat er nog 78. Een daling dus van 13 doden. Het is een positieve evolutie maar het is lang niet het beste resultaat. In 2013 lag het aantal dodelijke slachtoffers nog lager. Toen kwamen er 53 mensen om. Wel positief is dat ook het aantal ongevallen lichtjes is gedaald ten opzichte van vorig jaar. Nooit eerder lag het aantal gekwetsten trouwens zo laag.