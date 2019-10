Vrouw uit Vrasene overleden bij tragisch ongeval

In de Dorpsstraat in Stekene is vorige vrijdag een grote cannabisplantage ontdekt. De ontdekking kwam vandaag pas aan het licht. De politie heeft een Nederlander opgepakt.Hoe de plantage precies ontdekt werd, is nog niet duidelijk. Maar de civiele bescherming en de politie spreken van een professionele plantage met meer dan 800 wietplanten aan. De plantage werd intussen volledig ontmanteld. De politie kon een Nederlander van 35 oppakken. Hij is door het parket voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het is al de tweede plantage die deze maand in Stekene ontdekt wordt. Twee weken geleden vond de politie een installatie van 500 cannabisplanten in de Heirweg. In dat onderzoek werden ook twee Nederlanders aangehouden.