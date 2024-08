Vrouw uit Temse vindt kat terug die twee weken lang 130 kilometer ver van huis was

In Temse is er dan weer heel wat blijdschap, want daar is de 18-jarige poes Poekie terug thuisgeraakt. Het diertje was meer dan twee weken lang vermist. Maar aan de hand van foto's op Facebook heeft haar baasje haar teruggevonden. En dat maar zo'n 130 km verderop, in Diepenbeek. De poes was blijkbaar per ongeluk meegereisd in een busje, naar het verre Limburg. Het is bijna een wonder, zegt eigenares Wieza, dat ze is teruggevonden.