Vrouw uit Stekene start crowdfunding om behandeling auto-immuunziekte te kunnen betalen

Het Vitaz in Sint-Niklaas heeft een nieuw robottoestel in gebruik genomen, dat het mogelijk maakt om complexere rugoperaties tot een goed einde te brengen. Het ziekenhuis zet al jaren in op innovatie op vlak van rugchirurgie. De nieuwe spinale robot is daar het nieuwe bewijs van. Via de robot kunnen chirurgen rugoperaties voorbereiden in 3D, wat een enorme hulp is tijdens de ingreep zelf. Patiënten zullen dan weer sneller herstellen, omdat er minder grote insneden in de huid moeten gemaakt worden. Het Vitaz is één van de eerste Belgische ziekenhuizen die het toestel gebruikt. De robot zal ook worden ingezet tijdens opleidingen die chirurgen uit heel Europa kunnen volgen.