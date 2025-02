Ann Coppens uit Sint-Gillis-Waas mag zich 'Eerste fotograaf van België' noemen. Met haar wildlife fotografie was ze de beste van tien finalisten. De wedstrijd is een initiatief van beroepsfotografen.be en kadert binnen de Meesterschapsprijzen van de federale overheidsdienst Middenstand, Zelfstandigen en KMO's. Met deze award wil ons land het uitzonderlijke vakmanschap en de creatieve visie van Belgische fotografen in de kijker zetten.