Vrouw uit Kruibeke zoekt al 20 jaar naar haar vader

Voor de familie van Brian Borms blijft er voorlopig dus veel onzekerheid. Een gevoel dat Katia Meersman uit Kruibeke maar al te goed kent. Al meer dan 20 jaar zoekt ze naar haar vader. De man verdween kort voor haar geboorte uit haar leven en sindsdien is hij spoorloos. Volgens de vrouw werd haar vader door de familie van haar moeder verstoten omdat hij van Algerijnse afkomst is. De vrouw groeide op zonder vader, en er werd heel weinig over hem gepraat. Na omzwervingen in Temse en Sint-Niklaas zou de man opnieuw naar Algerije zijn vertrokken. Maar ook dat weet ze niet met zekerheid. Via TV Oost doet ze nu een oproep om haar vader te vinden.