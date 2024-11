Vrouw sterft bij horrorcrash op E17, snelweg verschillende uren afgesloten

Bij een zeer zware crash op de E17 in Lokeren is een vrouw om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde om half vijf vanochtend in de richting van Gent. De bestuurster is om een nog onduidelijke reden van haar rijbaan afgeweken, schampte dan een stukje vangrail, en werd dan tegen een brugpijler gekatapulteerd. Het voertuig vloog daarop in brand. Voor de vrouw in de auto kon geen hulp meer baten. Ze liet het leven in de crash. Het brandende voertuig beschadigde ook het wegdek van de snelweg. De rijstroken moesten daarom hersteld worden. De hele snelweg werd daarvoor afgesloten. Rond acht uur vanochtend werd eerst de linkerrijkstrook opnieuw vrijgegeven. Sinds negen uur is de snelweg weer helemaal vrij. Over de identiteit van het vrouwelijke slachtoffer is er op dit moment nog geen duidelijkheid, laat het parket van Oost-Vlaanderen weten.