We moeten dit nieuws helaas beginnen met een dodelijk ongeval in Lebbeke. Tussen Vlassenhout en de Heirbaan moest de N41 iets voor vijf uur worden afgesloten. Een auto was er frontaal gebotst met een vrachtwagen. De hulpdiensten moesten een vrouw en kind uit de wagen bevrijden. Voor de vrouw kon geen hulp meer baten. Het kind is na reanimatie in acuut levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis.