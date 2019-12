Vrouw met speed pedelec zwaargewond bij dodehoekongeval in Massemen

Vanmorgen rond 8u00 vond een dodelijk verkeersongeval plaats in de Alfred Nichelsstraat in Aalst, ter hoogte van de parking aan het bedrijf Tereos. Een 11-jarige jongen uit Aalst kwam terecht onder de wielen van een vrachtwagen. Hij overleed ter plaatse. De bestuurder van de vrachtwagen, een 31-jarige man met de Poolse nationaliteit, testte negatief op alcohol en drugs. Hij was in shock. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.Het jonge slachtoffer liep met zijn mama, zijn oudere zus en jongere broer op het voetpad van de Alfred Nichelstraat. De jongen is 11 jaar oud en zit in het zesde leerjaar van het Sint-Jozefscollege, afdeling Pontstraat.Het ongeval gebeurde aan één van de gevaarlijkste punten van Aalst. Het kruispunt van de ring met de Alfred Nichelstraat en de Vilanderstraat, vlak in de buurt van de Zeebergbrug en de Cimorné. Het is daar dat de vrachtwagens af en aan rijden om de goederen van Tereos, beter bekend als de Amylum, weg te brengen.De burgemeester van Aalst, Christoph D’Haese (N-VA), laat weten dat de camerabeelden zullen onderzocht worden om meer duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden van het ongeval.