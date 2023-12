Vrouw levensgevaarlijk gewond toen ze kleinkinderen naar school bracht in Denderleeuw

De politie Waasland-Noord is de verdachte van het roekeloos rijgedrag in Haasdonk op het spoor. Gisteren kon u in ons nieuws al zien hoe een roekeloze autobestuurder een enorm risico nam tijdens een inhaalmaneuver in de Zandstraat. Toen de bestuurder bij het inhalen in een bocht plots een tegenligger opmerkte, kon hij niet anders dan uitwijken over het fietspad om een frontale aanrijding te vermijden. Naast de verkeersovertreding op zich, bracht hij daarmee zowel zijn eigen leven als dat van de andere weggebruikers in gevaar. Aan de hand van de dashcambeelden kon de politie achterhalen over wie het gaat. Meer informatie kan het korps voorlopig nog niet kwijt.