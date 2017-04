Nieuws Vrouw komt om bij woningbrand in Aalst

In Nieuwerkerken, een deelgemeente van Aalst, is vanmorgen een 82-jarige vrouw gestorven in een brand. De brand brak uit in de achterbouw van een woning in de Driesstraat. Voor de vrouw die alleen in het huis woonde, kwam alle hulp te laat. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de aanpalende gebouwen.