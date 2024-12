Vrouw in shock naar ziekenhuis na kettingbotsing met drie wagens op N16 in Temse

Op de N16 in Temse gebeurde er gisteravond in de richting van Bornem een zware aanrijding, waarbij 3 personenwagens betrokken raakten. Het ongeval gebeurde iets voor zeven uur ter hoogte van het kruispunt met de Hoogkamerstraat. De bestuurder van een auto met Poolse nummerplaat kon niet tijdig remmen toen zijn voorligger afremde voor het rode verkeerslicht. De Pool reed achteraan in op een Mercedes. Een inzittende uit die wagen, een dame, verkeerde in shock en werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. De andere betrokkenen bleven ongedeerd. Een ploeg van de brandweer kwam ter plaatse om brokstukken, glas en koelvloeistof van de rijbaan te verwijderen. Het verkeer ondervond tijdelijk hinder.