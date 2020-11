Mobiliteit en Verkeer Vrouw in levensgevaar bij zwaar verkeersongeval op E17 in Kruibeke

Op de E17 richting Antwerpen is er de afgelopen nacht een bijzonder zwaar ongeval gebeurd. Om iets voor middernacht werd een kleine personenwagen ter hoogte van het parkeerterrein in Kruibeke aan zeer hoge snelheid aangereden door een zware BMW. De klap was enorm. De aangereden auto, bestuurd door een 33-jarige vrouw uit Boom werd weggeslingerd en kwam tegen de betonnen vangrail van het tankstation tot stilstand. De hulpdiensten dienden het slachtoffer, dat er heel erg aan toe was, ter plaatse de eerste zorgen toe waarna de vrouw in levensgevaar naar het UZA werd overgebracht. De bestuurder, die het ongeval veroorzaakte, crashte na de aanrijding tegen de middenberm. Vervolgens ging de BMW over kop om bijna 350 meter verder tot stilstand te komen. Als bij wonder kon de man op eigen kracht uit zijn wagen stappen die niet veel later ook nog eens vuur vatte. Hij liep enkel een kleine snijwonde aan het hoofd op. Mogelijk was de man dronken of onder invloed van verdovende middelen, maar dat kon in het kader van het onderzoek niet bevestigd worden. Wat wel zeker is, is dat de man bijzonder snel reed. Beide verhakkelde wagens werden in beslag genomen door het parket en gerechtelijk getakeld. Door het ongeval was de snelweg richting Antwerpen zo'n 2 uur lang afgesloten. Het weinige verkeer op het nachtelijke uur verkeer kon gelukkig wel via het parkeerterrein het ongeval passeren.