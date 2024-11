Vrouw gewond en veel hinder na kettingbotsing op N16 in Sint-Niklaas

Het verkeer op de N16 van Sint-Niklaas richting Temse heeft gisteravond een tijdlang zware hinder ondervonden door een kleine kettingbotsing. Die gebeurde tussen het klaverblad en het kruispunt met de Hoogkamerstraat. In eerste instantie kwamen een vrachtwagen en een auto licht met elkaar in aanrijding. Het verkeer daarachter moest bruusk in de remmen en daarbij reden nog eens vier wagens op elkaar in. Vier van de in totaal zes betrokken voertuigen moesten getakeld worden. Een bestuurster raakte licht gewond en werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Het verkeer kon slechts moeizaam langs het ongeval passeren waardoor er zware hinder was. De file reikte zelfs tot op de E17.