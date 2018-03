Mobiliteit en Verkeer Vrouw gekneld in auto na aanrijding met vluchtmisdrijf in Zele

Vanmiddag is een vrouw zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval in de Wezepoelstraat in Zele. In een scherpe bocht zou het tot een lichte aanrijding gekomen zijn tussen de auto van dd vrouw en een ander voertuig. De bestuurster verloor daarop de controle over het stuur en belandde in de gracht. De andere wagen reed na de aanrijding gewoon door. De vrouw moest door de brandweer uit haar zwaar beschadigde auto worden bevrijd. Ze is naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval was de straat ook een tijdje afgesloten voor het verkeer.