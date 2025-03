Nationale actiedag tegen pensioenplannen voelbaar in regio: "Arizona? Arizonee!"

Gisterennamiddag is een vrouw in het water van de Dender beland, in Aalst. Enkele omstaanders, die onderweg waren naar de moskee voor het avondgebed, schoten de vrouw meteen te hulp en sprongen in het water om haar te redden. De vrouw was volledig onderkoeld en werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging.

Vanavond meer in het TV Oost Nieuws.